OL : l'étonnante rumeur sur Juninho

Ce n’est un secret pour personne, l’OL est à la recherche de son nouvel entraîneur. Rudi Garcia qui n’a pas reçu d’offre pour prolonger son contrat va quitter le club rhodanien à la fin de saison. Si en interne on a évoqué la piste Marcelo Gallardo et celle menant à Christophe Galtier qui semble être la priorité, Juninho penserait à une autre solution étonnante en cas de dernier recours.

Selon les informations de France Football, le prochain entraîneur de l’OL devra composer avec un Juninho encore plus présent et encore plus imposant dans les décisions du club. Le Brésilien est d’ailleurs tellement attiré par les terrains qu’il ne serait pas impossible de le voir devenir le coach de l’équipe pour la saison prochaine si la direction lyonnaise ne trouve pas de profil satisfaisant pour remplacer Rudi Garcia. À suivre…