OL : la piste Gallardo s’éloigne, Galtier est le numéro 1

Ce n’est un secret pour personne, les joueurs de Rudi Garcia à la tête de l’Olympique Lyonnais sont comptés. Le technicien français devrait quitter Lyon à l’issu de la saison et les dirigeants s’activent déjà pour trouver un successeur capable d’exploiter un maximum le potentiel de l’effectif.

Selon les informations de l’Équipe, la piste menant à Marcelo Gallardo s’éloigne de plus en plus. L’entraineur de 45 ans, qui était l’une des priorités de la direction lyonnaise, ne se voit pas quitter l’Argentine et River Plate avant la fin de son contrat en décembre prochain même s’il est intéressé par le projet. L’OL a donc changé ses plans et miserait désormais sur Christophe Galtier. L’actuel entraîneur du LOSC est très courtisé, mais pourrait être tenté de revenir dans un club où il avait déjà laissé une très belle image en tant qu’adjoint de Loic Perrin (2007-2008).