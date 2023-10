Stéphane Ruffier réclame 7 M€ à Saint-Étienne

Licencié pour faute grave en janvier 2021, Stéphane Ruffier a connu une fin d’expérience douloureuse du côté de Saint-Étienne après neuf années passées au club. Un dénouement que le principal intéressé n’a pas digéré. Pour preuve, ce lundi, le gardien aux 3 sélections en équipe de France est allé devant le Conseil des prud’hommes de Saint-Étienne pour contester son limogeage. L’occasion également pour lui de réclamer 7 millions d’euros à Saint-Étienne.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations de L’Équipe, l’ancien portier des Verts (37 ans), représenté par son avocate, Me Dorothée Bisaccia-Bernstein, a notamment plaidé le «harcèlement moral», en dénonçant la volonté de son employeur de «l’isoler» jusqu’à la rupture de son contrat de travail. De son côté, Saint-Étienne espère couper court à ses «prétentions financières exorbitantes». «Si la faute grave n’était pas reconnue comme fondement au licenciement, Ruffier ne devrait pouvoir prétendre qu’au versement des six derniers mois de son salaire de base, soit 540 000 euros», a ainsi déclaré l’avocat du club, Me Olivier Martin, alors que la décision des prud’hommes est attendue le 15 janvier prochain.