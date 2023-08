Jeonbuk Motors - PSG : les compositions officielles

Le PSG conclut sa tournée asiatique en Corée du Sud, en affrontant le Jeonbuk Motors à Busan (10h). Les Parisiens, qui attendent l’arrivée de Gonçalo Ramos, n’ont pas encore connu la victoire dans cette tournée, concédant le nul face à Al-Nassr (0-0) avant des défaites contre Osaka (2-3) et l’Inter (1-2). Jeonbuk, 4e de la K League, n’a plus joué depuis le 21 juillet.

Pour cette affiche, Luis Enrique titularise Neymar pour la première fois dans cette tournée. Le Brésilien sera associé à Gharbi et Ekitike devant. Marco Verratti fait également son apparition dans le XI, tout comme Ethan Mbappé. Donnarumma est présent dans le but, Bernat et Kurzawa sont tous deux titulaires.

Les compositions

PSG : Donnarumma (g.) - Nhaga, Danilo, Kurzawa, Bernat - Ndour, Verratti, E. Mbappé - Gharbi, Ekitike, Neymar

Jeonbuk : À venir