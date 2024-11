Ligue 1 : Monaco renverse Strasbourg et retrouve la deuxième place

Toujours impérial en Ligue des Champions, l’AS Monaco restait sur deux défaites en championnat avant son match face à Strasbourg, face à Nice (2-1) et Angers (1-0). Pour ne pas laisser le podium s’échapper et voir une mauvaise dynamique s’installer, un succès devient donc capital pour le club du rocher. Adi Hütter avait également promis quelques retouches pour cette 11e journée de Ligue 1 face à Strasbourg. L’entraîneur de l’AS Monaco a donc choisi d’aligner une équipe similaire à celle victorieuse mardi à Bologne en Coupe d’Europe (1-0), avec toutefois deux changements : Caio Henrique et Minamino, remplaçants en Italie, font leur retour à la place de Mawissa et Golovin. Ce dernier est forfait en raison d’une blessure à la cheville, tandis que Mawissa prend place sur le banc. Du côté du RCSA, 9e au classement avant le match, devait repartir avec une victoire pour garder le rythme. Saint-Étienne, premier relégable, n’étant qu’à trois petits points.

Monaco s’est vite installé dans la surface de son adversaire. En une dizaine de minutes, les Monégasques ont enchaîné trois coups de pied arrêtés (2e, 5e, 8e), sans pour autant parvenir à conclure. Le coup franc de Lamine Camara (8e) n’a pas réussi à trouver un coéquipier, malgré une bonne trajectoire. Strasbourg a essayé de reprendre l’ascendant, notamment avec une tentative de Sekou Mara (15e) qui a obligé Radoslaw Majecki à réaliser un bel arrêt. Mais ce fut bien Breel Embolo qui a eu la première grosse occasion de la partie. Sur une superbe passe de Minamino, le Suisse s’est démarqué et est parti presque seul au but. Son tir, raté, a été cependant facilement stoppé par le portier strasbourgeois. À la demi-heure de jeu, Guéla Doué a renversé l’ASM et a ouvert le score, sur une frappe en angle fermé dans le coin droit du but (29e, 1-0). Peu avant la mi-temps, Embolo a eu l’occasion de recoller au score, mais, en manque flagrant de confiance, l’avant-centre n’a pas appliqué efficacement son geste. Sa tentative vers le milieu du but n’a pas inquiété le gardien (39e). Le Racing a ainsi gardé l’avantage à la pause.

Ben Seghir renverse le match

Magassa estimait à la pause au micro de BeIN Sports que son « équipe manquait de réalisme devant le but ». Un constat visiblement partagé par son entraîneur, qui a décidé de faire sortir du terrain son infructueux buteur Breel Embolo, pas assez clinique, et de faire entrer le jeune George Ilenikhena. Au retour des vestiaires, Monaco a essayé d’être plus piquant. Sur un nouveau coup franc, Lamine Camara a enroulé une jolie frappe du droit, qui est passée finalement juste à côté du poteau de Petrovic (60e). De justesse, la reprise d’Eliesse Ben Seghir a été contrée par Doukouré dans la surface (73e). Monaco continuait de pousser, et Strasbourg déchantait. Après une main de Moreira, l’ASM et Ben Seghir sont revenus au score sur pénalty (79e, 1-1).

Le Marocain a renversé le match quelques minutes plus tard (89e, 1-2) et a redonné l’avantage à son équipe. Monaco est venu définitivement s’assurer un succès durant le temps additionnel grâce au but de George Ilenikhena (90e+1, 1-3). L’ASM oublie donc sa mauvaise série en championnat, grâce à sa victoire ce soir. Le club du Rocher retrouve la seconde place du classement (avec 23 points) devant l’OM et Lille. Strasbourg, qui espérait tenir le score, réalise une mauvaise opération, et se positionne à la 10e position de Ligue 1 avec 13 points.