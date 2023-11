OM : Rachid Zeroual règle ses comptes avec Pablo Longoria

L’Olympique de Marseille vit une saison très agitée. En effet, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome connaissent des difficultés sur le terrain, eux qui pointent à la neuvième place du championnat de France (3 victoires, 4 nuls et 3 défaites). De quoi inquiéter les supporters, déjà déçus cet été après l’élimination en tour préliminaire de l’UEFA Champions League. Gennaro Gattuso n’a pas encore réussi à trouver la bonne formule et tirer le meilleur de cette équipe. C’était un peu la même chose pour son prédécesseur Marcelino.

La suite après cette publicité

Ce dernier a rendu son tablier le 20 septembre dernier, trois mois seulement après son arrivée dans la cité phocéenne. Il n’avait pas supporté les menaces faites à son président et ami, Pablo Longoria, ainsi qu’aux autres dirigeants lors d’une réunion avec plusieurs responsables et membres de groupes de supporters de l’OM. Longtemps, on a cru que Longoria en ferait de même puisqu’il aurait reçu des menaces de mort. Mais l’Espagnol a finalement décidé de poursuivre l’aventure avec les Olympiens. Mais la relation qu’il entretient avec les fans est toujours au centre des débats.

À lire

OM-OL : Rachid Zeroual sort du silence sur les incidents au Vélodrome

Zeroual évoque sa rencontre avec Longoria

Pointé du doigt durant les tensions entre le club et les groupes de supporters, Rachid Zeroual, leader historique des South Winners était sorti du silence une première fois le 20 septembre dernier. Il avait confié à l’AFP n’avoir jamais menacé de mort les dirigeants phocéens. Ce lundi, Zeroual est revenu sur cette fameuse réunion du 18 septembre 2023 à l’occasion d’un entretien accordé à nos confrères de RMC Sport. Il a aussi expliqué qu’il avait échangé à nouveau avec le président de l’Olympique de Marseille depuis.

La suite après cette publicité

«Vous savez, on doit tout se dire, entre leader d’une association de supporters et président de l’OM. Ils nous répètent toujours que nous sommes une famille, et qu’il faut se dire les choses, même quand on n’est pas d’accord, que cela fait partie de la vie. Alors, oui je l’ai rencontré. C’était notre première discussion après cette fameuse réunion. Je l’ai vu avant tous les autres groupes de supporters, lors d’un petit-déjeuner.» Puis, il a évoqué ce rendez-vous avec Longoria. «Je l’ai laissé parler. Il m’a expliqué son point de vue, qu’il se sentait mal à l’aise quand le ton montait à ce point lors d’une réunion. Je lui ai répété qu’on était à Marseille, et que les supporters étaient comme cela, capables de hausser la voix.»

Les reproches faits au président

Il poursuit : «je lui ai répété notre mécontentement au sujet des abonnements, car on a dû payer dix euros de plus pour une Ligue des Champions que l’on n’a pas vue. J’avais aussi ce dossier, qui m’était tombé dessus cet été, concernant le Campus, un dossier dont ils ne se sont pas occupés. On n’a pas aimé non plus ce qu’il s’est passé à Ajaccio : on a eu des blessés et il n’a pas daigné se déplacer pour venir les voir, alors que le stade d’Ajaccio est tout petit. Il ne s’est pas inquiété de la cinquantaine de supporters qui ont pris des projectiles en pleine gueule, ou qui s’étaient fait matraquer par des CRS. C’est une erreur de sa part.»

La suite après cette publicité

Zeroual est revenu ensuite plus précisément sur les reproches formulés à l’encontre de Pablo Longoria (l’abonnement, le match à Ajaccio et le cas du Campus). Il a expliqué qu’il a pris tout cela à cœur et qu’il a voulu défendre des familles touchées par la gestion du club. Le leader des SW a d’ailleurs taclé Pedro Iriondo qui aurait dénigré les proches des joueurs. Mais Zeroual a surtout tenu à mettre les points sur les "i" concernant l’histoire des menaces de mort. Encore une fois, il a démenti avoir prononcé de telles phrases.

Le leader des SW persiste

«Lors de notre dernier rendez-vous, je lui ai surtout demandé de démentir que je l’aurais menacé de mort. Quand vous amenez des parents à une réunion et que vous défendez une cause noble, à aucun moment on ne se permettrait de proférer des menaces de mort (…) Jamais de la vie (aucune menace, ndlr). Je ne serais pas en face de vous si je l’avais menacé de mort. Avec toutes ces accusations, j’ai plus l’impression qu’on essaye de me décrédibiliser, de me museler et de m’isoler. J’ai simplement essayé de dire la vérité, j’ai ma manière de voir et de sentir les choses. Après, si du fait que je suis fils d’immigrés ça ne plaît pas à une certaine sphère de Marseille ou des réseaux sociaux, je les emmerde ! Je suis Français, et Marseillais, je vis pour mon club du matin au soir et je me battrai toute ma vie pour l’OM, pour ma ville et pour les abonnés. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on le dit. On déteste l’injustice et qu’on nous la fasse à l’envers.»

La suite après cette publicité

Rachid Zeroual, qui a également démenti avoir demandé le départ des dirigeants lors du match face à Lille (c’est une ancienne vidéo selon lui, ndlr), a évoqué les accusations de magouilles faites à Pablo Longoria. «Il ne m’a pas dit ça à moi ! Par contre, je lui ai posé la question sur sa plainte. Il m’a confirmé avoir porté plainte, mais pas contre nous, uniquement parce qu’il subit des pressions d’autre part. J’ai surtout insisté pour qu’il rétablisse la vérité et qu’il dise bien qu’il n’y a pas eu de menaces de mort de notre part. Aux dernières nouvelles, il voulait le faire mais avec les incidents contre Lyon ça n’a pas été possible… Ils ont pourtant défendu des associations au sujet du caillassage, cela aurait pu être le moment pour dire la vérité par rapport à cette réunion.»

Longoria a plusieurs dossiers chauds à gérer

Un brin agacé, Rachid Zeroual a livré ses vérités. Si Pablo Longoria et lui ont fait un pas l’un vers l’autre pour le bien de l’Olympique de Marseille, tout n’est pas encore réglé entre eux comme il l’a laissé entendre. Le leader des South Winners espère et attend que le président et son club rétablissent la vérité et lavent en quelque sorte son honneur, lui qui a été traîné dans la boue après la réunion de septembre. La balle est donc dans le camp de l’OM et de Longoria, qui a d’autres chats à fouetter en ce moment.

La suite après cette publicité

Entre les résultats et les incidents lors du choc OM-OL, mais aussi un mercato d’hiver qui se rapproche à grands pas, le président phocéen a du pain sur la planche. La relation avec les supporters et leur gestion sont pourtant deux points importants à régler, encore plus après le caillassage du bus des Gones et celui d’un groupe de supporters lyonnais le 29 octobre dernier. L’OM devrait d’ailleurs connaître prochainement les sanctions prononcées à la suite de cette soirée de la honte.