Chelsea - Arsenal : les compositions sont là

La neuvième journée de Premier League se poursuit ce samedi avec un choc entre Chelsea et Arsenal. A domicile, les Blues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Robert Sanchez dans les cages derrière Malo Gusto, Thiago Silva, Levi Colwill et Marc Cucurella. Placé comme sentinelle, Moisés Caicedo est épaulé par Connor Gallagher et Enzo Fernandez. Seul en pointe, Mykhaylo Mudryk est soutenu par Raheem Sterling et Cole Palmer.

De leur côté, les Gunners s’organisent dans un 4-3-3 avec David Raya qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Oleksandr Zinchenko. Martin Odegaard, Jorginho et Declan Rice se retrouvent dans l’entrejeu. Bukayo Saka et Gabriel Martinelli accompagnent Gabriel Jesus en attaque.

Les compositions

Chelsea : Sanchez - Gusto, Silva, Colwill, Cucurella - Gallagher, Caicedo, Fernandez - Palmer, Mudryk, Sterling

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Odegaard, Jorginho, Rice - Saka, Jesus, Martinelli