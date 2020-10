Bayern : Bouna Sarr remercie Rudi Garcia

La suite après cette publicité

Un transfert qui a surpris de nombreux observateurs : Bouna Sarr a quitté l'OM pour s'engager avec le Bayern Munich. Une consécration pour le joueur formé en tant qu'ailier droit par le FC Metz, qui va découvrir un autre championnat avec le champion d'Europe en titre en tant que doublure de Benjamin Pavard. Car oui, lors de son passage à Marseille, le droitier de 28 ans a été repositionné sur le côté de la défense par Rudi Garcia, poste qui lui permet donc de rejoindre un très grand club.

Lors de sa conférence de presse de présentation, le Français s'en est souvenu et a eu quelques mots pour l'actuel entraîneur de l'OL : « j’ai été repositionné à ce poste par Monsieur Garcia, je lui dois énormément. Au début, ce n’était pas quelque chose qui m’emballait, mais par la suite, avec le travail, je me suis vraiment senti à l’aise dans cette position. Ça a très vite bien marché. C’était un poste plus adapté à mes qualités, par rapport à mon côté contre-attaquant et endurant. C’est en partie grâce à lui que je suis ici ». Un bel hommage qui fera sans doute plaisir à entendre pour l'intéressé.