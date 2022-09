PSG : les nouvelles révélations de Kylian Mbappé sur son vrai-faux départ au Real Madrid

La suite après cette publicité

Alors que la saison 2021/2022 était sur le point de s’achever, Kylian Mbappé était au centre de toutes les attentions de la planète football. Le Bondynois allait-il filer librement au Real Madrid ou prolonger son aventure au Paris Saint-Germain ? Au final, le champion du monde 2018 a dit oui à une prolongation jusqu’en 2025. Un énorme soulagement pour les dirigeants franciliens. Quelques semaines plus tard, le numéro 7 du PSG a accordé un entretien, en juin, au New York Times.

Une interview que le média américain vient de publier et dans laquelle Mbappé revient sur son vrai-faux départ chez les Merengues. Pour la première fois, l’attaquant francilien a révélé ce que le président Emmanuel Macron lui a dit pour tenter de le convaincre de rester en France. « Je n'avais jamais imaginé que j'allais parler avec le président de mon avenir dans ma carrière, donc c'est quelque chose de fou. Il m'a dit : 'Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es tellement important pour le pays.' »

Le Real Madrid, comme sa maison

Resté dans la capitale, Mbappé a ensuite répété qu’il n’avait pas fait ce choix pour des raisons économiques. « Où que j’aille, on me donnera de l’argent. » Mais il sait toutefois qu’il a provoqué la colère des Merengues et de leurs supporters. Toutefois, lorsque le journaliste lui demande s’il se voit quand même un jour porter la tunique blanche, le Bondynois n’exclut rien. « Vous ne savez jamais ce qu’il va se passer. Je n’ai jamais joué là-bas, mais on dirait que c’est ma maison ou quelque chose comme ça. »

Enfin, le Parisien a également réaffirmé qu’il n’était pas le nouveau directeur sportif du PSG, à l’heure où les rumeurs affirmaient qu’il avait un rôle décisionnaire dans le mercato du PSG. « Ce n’est pas mon travail. Je ne veux pas faire ça parce que je ne suis pas bon dans ce domaine. Je suis meilleur sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui font ça mieux que moi. » C’est dit.