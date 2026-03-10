Brentford aurait pu recruter Olise, Eze, Marmoush et Mudryk

Cette saison, Brenford brille en Premier League. Actuellement septième de Premier League, le club londonien joue bien et pourrait accrocher l’Europe en fin de saison. Pour autant, les pensionnaires du Gtech Community Stadium pourraient être plus haut à en croire leur boss. Matthew Benham, propriétaire du club de Brentford, s’est exprimé lors de la conférence MIT Sloan Sports Analytics à Boston, dans le Massachusetts, ce lundi. L’occasion pour lui de revenir sur plusieurs transferts qui n’ont pas eu lieu. Et à en croire le businessman, les Bees auraient pu recruter Omar Marmoush, Eberechi Eze, Michael Olise et Mykhailo Mudryk lors des dernières années :

«Il y en aura toujours qu’on regrette. Je disais justement qu’on aurait pu recruter Eze pour 4 millions de livres en 2019, je crois. On aurait aussi pu signer Marmoush gratuitement il y a environ trois ans. (…) L’été de notre promotion en Premier League, deux joueurs avaient été repérés de façon absolument remarquable. L’un d’eux était Mudryk, ce qui aurait pu être un peu compliqué si nous l’avions signé, même si nous étions assez proches de le faire signer pour une somme modique, environ 20 millions d’euros. Finalement, il est parti pour environ 80 millions d’euros, bien qu’il purge actuellement une suspension pour dopage. Ensuite, Michael Olise, son travail de recrutement était incroyable, hors du commun, mais nous venions d’être promus et nous n’étions pas habitués aux honoraires exorbitants des agents en Premier League à l’époque. Les frais d’agence étaient tellement exorbitants que nous avons renoncé, même si une partie de nous se disait : « bon, si on additionne les frais d’agence et les frais de transfert, ce n’est peut-être pas si mal", mais les frais d’agence à eux seuls étaient tout simplement tellement excessifs que nous avons préféré laisser tomber. Il y aura toujours des occasions manquées.»