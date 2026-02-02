OL : Alejandro Gomes Rodriguez va être prêté à Annecy

Cette saison, l’OL a fait confiance à ses jeunes. Pourtant, certains jeunes n’ont pas eu les faveurs de Paulo Fonseca, qui en attend plus d’eux à l’entraînement notamment. C’est le cas d’Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez. Alors que le premier a été prêté à Montpellier, le deuxième était également sur la liste des prêts.

Buteur face au PAOK en Ligue Europa, l’attaquant de 17 ans va finalement être cédé à Annecy jusqu’en fin de saison. En effet, comme l’indique L’Equipe ce lundi soir, l’OL a décidé de prêter l’Anglais en Ligue 2 jusqu’en fin de saison sans option d’achat. Molebe et Gomes Rodriguez vont donc devoir s’aguerrir dans l’antichambre de l’élite avant de revenir à Lyon cet été.