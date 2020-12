N'Golo Kanté donne le nom du joueur qui l'a le plus impressionné

Alors qu'il n'a pas commencé sa carrière dans les plus grands clubs, N'Golo Kanté n'a presque jamais cessé de progresser jusqu'à arriver à Chelsea et en Equipe de France. Maintenant, il s'est imposé comme un cadre des Bleus et son talent est reconnu. Assez timide, il s'est pourtant livré à la FFF.

Dans cette interview, il a dévoilé le joueur qui l'avait le plus impressionné. Et il ne l'a pas affronté en carrière : « Ronaldo, le Brésilien. Je mettais des DVD de ses buts dans l’ordinateur et je regardais ça. Avec l’apparition de plateformes comme Dailymotion ou YouTube, j’ai aimé visionner ses gestes, sa technique, son aisance. C’est un joueur que j’ai beaucoup apprécié avec Maradona ».