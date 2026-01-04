Serie A : Naples surclasse la Lazio et remonte à la 2e place

La Lazio Rome recevait Naples ce dimanche dans le cadre de la 18e journée de Serie A, dans un match crucial pour les hommes d’Antonio Conte, qui devaient impérativement s’imposer afin de ne pas voir l’AC Milan prendre le large en tête du classement. Naples a parfaitement répondu présent en prenant l’ascendant dès la première période. À la 13e minute, Spinazzola ouvrait le score avant que Rrahmani ne double la mise à la 32e, sur deux actions parfaitement construites. Politano s’est illustré en délivrant les deux passes décisives de la rencontre.

La suite après cette publicité

Avec la présence de joueurs clés comme Højlund et McTominay côté napolitain, ou Guendouzi dans l’entrejeu romain sous les ordres de Maurizio Sarri, la Lazio n’est jamais parvenue à inverser la tendance. À noter qu’en fin de match, Mazzocchi et Marusic ont été exclus à la 88e pour comportement violent. Solide et réaliste, Naples a su maîtriser son sujet pour repartir avec trois points précieux. Grâce à ce succès, le Napoli remonte à la 2e place du classement, tandis que la Lazio reste bloquée à la 9e position en Serie A.