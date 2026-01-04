Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : Naples surclasse la Lazio et remonte à la 2e place

Par Allan Brevi
1 min.
Antonio Conte sur le banc de Naples @Maxppp
Lazio 0-2 Naples

La Lazio Rome recevait Naples ce dimanche dans le cadre de la 18e journée de Serie A, dans un match crucial pour les hommes d’Antonio Conte, qui devaient impérativement s’imposer afin de ne pas voir l’AC Milan prendre le large en tête du classement. Naples a parfaitement répondu présent en prenant l’ascendant dès la première période. À la 13e minute, Spinazzola ouvrait le score avant que Rrahmani ne double la mise à la 32e, sur deux actions parfaitement construites. Politano s’est illustré en délivrant les deux passes décisives de la rencontre.

La suite après cette publicité
Lazio 0 Naples 2 13' L. Spinazzola 32' A. Rrahmani terminé Logo DAZN

Avec la présence de joueurs clés comme Højlund et McTominay côté napolitain, ou Guendouzi dans l’entrejeu romain sous les ordres de Maurizio Sarri, la Lazio n’est jamais parvenue à inverser la tendance. À noter qu’en fin de match, Mazzocchi et Marusic ont été exclus à la 88e pour comportement violent. Solide et réaliste, Naples a su maîtriser son sujet pour repartir avec trois points précieux. Grâce à ce succès, le Napoli remonte à la 2e place du classement, tandis que la Lazio reste bloquée à la 9e position en Serie A.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Lazio
Naples
Antonio Conte

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Lazio Logo Lazio
Naples Logo SSC Naples
Antonio Conte Antonio Conte
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier