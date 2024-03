Racisme : Juan Jesus prêt à aller au pénal contre Francesco Acerbi

Il existe des images fortes sur les réseaux sociaux. Juan Jesus a choisi une photo à très forte valeur symbolique. Un poing fermé vers le haut, en noir et blanc, comme nouvelle photo de son profil Instagram, qui représente la lutte contre le racisme sous toutes ses formes, à l’image de celui de Tommie Smith et John Carlos aux Jeux olympiques de Mexico en 1968. Le défenseur de Naples est également monté au créneau, s’associant à un geste qui rappelait à l’époque le Black Power, le mantra des mouvements pour l’émancipation des Afro-Américains. Une manière frappante d’exprimer sa douleur silencieuse, après l’acquittement de Francesco Acerbi, accusé de lui avoir adressé une insulte raciste.

Mais l’histoire pourrait aller bien plus loin. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Juan Jesus ne veut pas se laisser faire et passer pour un menteur aux yeux de toute l’Europe. Ainsi il envisage même de porter plainte au pénal contre Acerbi. Une possibilité sur laquelle le joueur réfléchit avec son entourage et son agent Roberto Calenda. Présent au centre d’entraînement du Napoli à Castel Volturno, le Brésilien a appris la nouvelle à la fin d’une séance d’entraînement. Triste et touché, il a été réconforté par tous ses coéquipiers. Son club a rapidement communiqué, apportant son soutien inconditionnel à son joueur. Il peut aussi compter sur le président Aurelio De Laurentiis qui s’était déjà insurgé par le passé sur les violences policières contre les Afro-Américains.