Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

OL : Endrick discret pour sa première à l’entraînement

Par Samuel Zemour
1 min.
Endrick @Maxppp

La première d’Endrick en tant que joueur de l’Olympique Lyonnais se déroulait ce lundi. Le Brésilien, officiellement prêté jusqu’à la fin de la saison à Lyon, par le Real Madrid, disputait sa première séance d’entraînement, à huis clos, avec ses nouveaux partenaires. Seuls une trentaine de courageux supporters ont patienté dans le froid devant les grilles du centre d’entraînement, ont attendu jusqu’à 9h du matin pour le voir arriver dans un puissant SUV noir immatriculé en Espagne.

La suite après cette publicité

Le Brésilien a fait un petit signe à un supporter qui agitait un maillot du Brésil, avant d’accéder au Groupama Stadium pour disputer sa première séance d’entraînement sous le maillot rhodanien. Pendant que son épouse quittait les lieux, il a fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers, et tout le staff lyonnais, d’après Le Progrès. À 13h46, le Madrilène est reparti seul au volant d’une voiture fournie par le sponsor du club, en toute discretion. Pour rappel, Endrick devrait être de la partie pour le choc en 16es de finale de la Coupe de France, contre Lille, le 11 janvier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Endrick

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier