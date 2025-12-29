OL : Endrick discret pour sa première à l’entraînement

La première d’Endrick en tant que joueur de l’Olympique Lyonnais se déroulait ce lundi. Le Brésilien, officiellement prêté jusqu’à la fin de la saison à Lyon, par le Real Madrid, disputait sa première séance d’entraînement, à huis clos, avec ses nouveaux partenaires. Seuls une trentaine de courageux supporters ont patienté dans le froid devant les grilles du centre d’entraînement, ont attendu jusqu’à 9h du matin pour le voir arriver dans un puissant SUV noir immatriculé en Espagne.

La suite après cette publicité

Le Brésilien a fait un petit signe à un supporter qui agitait un maillot du Brésil, avant d’accéder au Groupama Stadium pour disputer sa première séance d’entraînement sous le maillot rhodanien. Pendant que son épouse quittait les lieux, il a fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers, et tout le staff lyonnais, d’après Le Progrès. À 13h46, le Madrilène est reparti seul au volant d’une voiture fournie par le sponsor du club, en toute discretion. Pour rappel, Endrick devrait être de la partie pour le choc en 16es de finale de la Coupe de France, contre Lille, le 11 janvier.