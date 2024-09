Kylian Mbappé a enfin lancé son aventure avec le Real Madrid !

Ce dimanche soir, le Real Madrid avait la pression. Sur son pré, le club de la capitale se devait de l’emporter face au Betis pour ne pas accuser un retard trop conséquent sur son rival, le FC Barcelone, vainqueur de ses quatre premières rencontres en championnat. De plus, Kylian Mbappé était aussi attendu au tournant. Recrue historique du plus grand club du monde cet été, le Bondynois n’avait pas franchement convaincu pour ses débuts sous la tunique madrilène. Buteur pour son premier match contre l’Atalanta Bergame en finale de Supercoupe d’Europe, le capitaine de l’équipe de France n’avait toujours pas ouvert son compteur en Liga.

Encore titularisé par Carlo Ancelotti à la pointe de l’attaque, le numéro 9 de la Maison Blanche avait à cœur d’ouvrir son compteur ce dimanche. D’entrée, l’attaquant de 25 ans a montré beaucoup de bonnes volontés. Encore trop brouillon, il a vu certaines de ses frappes fuir le cadre alors qu’elles auraient été au minimum cadrées s’il était en confiance. Finalement, malgré une première période loin d’être mauvaise pour lui, Kylian Mbappé a trop tenté sans succès et est rentré aux vestiaires bredouille. Finalement, c’est au retour des vestiaires que ce 1er septembre est devenu une date mémorable pour lui. En se montrant de plus en plus dangereux, l’ancien de Monaco a finalement débloqué son compteur sur une action remarquable.

Kylian Mbappé se sent soutenu

Trouvé sur une talonnade remarquable de Fede Valverde, Mbappé a trompé Rui Silva d’une belle frappe du gauche pour débloquer son compteur (67e). Développant une relation naissante avec Vinícius Júnior - les deux hommes se sont trouvés à 15 reprises ce soir (5 passes de Mbappé vers Vinicius, 10 de l’autre côté) - le Français a également pu compter sur la gentillesse du Brésilien qui lui a laissé tirer un penalty qu’il avait obtenu. S’offrant ainsi un doublé, Kylian Mbappé a pu être remplacé par Luka Modrić avec le sentiment du devoir accompli et avoir la victoire en poche. Élu homme du match, le Bondynois avait aussi reçu une standing ovation du Santiago-Bernabéu à sa sortie. Enfin libéré, le Français a finalement débloqué son compteur en Liga et était aux anges à l’issue de la rencontre :

«C’est un grand moment. J’espérais vraiment marquer à Bernabeu, dans ce stade mythique, le meilleur du monde. Mais le plus important, c’était la victoire. Après le match contre Las Palmas, on savait qu’on devait gagner. C’est ce qu’on a fait aujourd’hui dans un match difficile. Mais nous sommes le Real, à la fin on gagne et avec la manière. (…) Je suis très bien, je l’ai dit depuis mon arrivée, je suis heureux, les gens m’aiment beaucoup, même quand je n’ai pas marqué, trois matchs pour quelqu’un d’autre, c’est peu, mais pour moi, c’est beaucoup et les gens du club et les fans étaient avec moi, ils me donnent la confiance de tout donner pour ce club et ce blason. Je veux marquer encore beaucoup de buts pour ce club.» Carlo Ancelotti, qui a eu le mérite de laisser son trio d’attaque en place et de faire rentrer le facteur X Brahim Diaz pour les soutenir, a également salué la prestation de Mbappé au terme de la rencontre : «le but de Mbappé ? On ne lui a jamais mis la pression, mais ce match a sûrement été important pour lui. Vinicius a été très altruiste, il a laissé le penalty à Mbappé. Leur relation est bonne.» Alors que la machine Mbappé est lancée, nul doute que KM9 espère désormais enchaîner. Il y aura déjà une trêve internationale avec la France pour respirer un peu.