La Juventus Turin passe à l'action pour le retour de Paul Pogba !

La suite après cette publicité

Très souvent critiqué et gêné par les blessures, ces derniers mois, du côté de Manchester United, Paul Pogba ne manquera certainement pas d'offres lors du prochain mercato estival. Alors que les Red Devils tentent toujours de le prolonger, le milieu de 28 ans est annoncé depuis quelques années déjà dans les petits papiers du PSG. En plus du club parisien qui serait prêt à dégainer une offre XXL pour convaincre le champion du monde 2018 de rejoindre la capitale française, le Real Madrid et le FC Barcelone restent également à l'affût. Pourtant, selon les dernières informations livrées par La Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, c'est bien le spectre d'un grand retour à la Juventus Turin qui prend désormais de l'ampleur.

Parti du Piémont à l'été 2016, celui qui avait été recruté par Manchester United pour plus de 100 millions d'euros est désormais devenu l'une des priorités des dirigeants turinois. Dans cette optique, le journal au papier rose affirme même, ce samedi matin, que Massimiliano Allegri «rêve» que la Juventus signe la Pioche cet été. Une ambition qui semble en tout cas de plus en plus réelle puisque les Bianconeri travaillent même d'ores et déjà à un accord potentiel avec Mino Raiola pour ramener le Français à Turin.

Contacts noués entre la Juve et Mino Raiola !

Passé par le club entre 2012 et 2016, le milieu de terrain international français (89 sélections, 11 buts) s'était notamment offert la bagatelle de 34 buts et 40 passes décisives sous le maillot de la Vieille Dame, de quoi développer une relation complice et particulière avec les tifosi. Et ces derniers peuvent se mettre à y croire car les Bianconeri sont passés à l'action. Toujours selon le quotidien italien, la Juve a ainsi pris contact avec l'agent du numéro 6 des Red Devils et se dit prête à offrir le même salaire que Dusan Vlahovic, soit 10 millions d’euros par saison (bonus compris) pour attirer le joueur !

Malgré tout la Juventus, qui compte bien profiter de la situation contractuelle incertaine de Pogba, devra faire quelques sacrifices et ventes pour ramener le Français. Par ailleurs, les dirigeants turinois devront également se montrer convaincants pour offrir ce magnifique cadeau à leurs supporters. Et pour cause. Sous les couleurs de Manchester United, le natif de Lagny-sur-Marne touche actuellement 15 millions d’euros par saison à Old Trafford. Des émoluments qui semblent hors de portée pour les Bianconeri mais qui sait... Dans un championnat qu'il connaît par cœur et fort d'un effectif en pleine progression, Paul Pogba pourrait bien se laisser tenter par un incroyable come-back !