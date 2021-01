Osasuna surprend Grenade et se donne de l'air

Surprise dans cette 20ème journée de Liga. Osasuna, relégable avant la rencontre, accueillait Grenade, 7ème du championnat et bonne surprise de ces dernières semaines. Dans ce match, c’est Osasuna qui va prendre le large en première période grâce à Ante Budimir, auteur d’un doublé (27e ; 39e). Au retour des vestiaires, Luis Suárez a réduit l’écart (50e) permettant à Grenade de revenir dans le match. Mais les Andalous ne parvenaient pas à égaliser et Osasuna a même inscrit un troisième but en fin de match (86e). À noter l'exclusion dans les derniers instants de Facundo Roncaglia (88e) pour Osasuna qui n'a pas eu d'incidence.

Mauvaise opération pour Grenade qui ne profite pas du faux pas de la Real Sociedad hier face au Bétis (2-2) et reste à la 7ème place. Osasuna se donne un peu d’air avec cette victoire et sort de la zone de relégation. Les Rojillos remontent à la 17ème place.

