PSG : Neymar s'insurge contre le carton jaune polémique donné à Paqueta

Hier soir, Neymar affrontait Metz avec le reste de l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais visiblement, le numéro 10 rouge-et-bleu est tombé sur des images de la rencontre opposant l'Olympique Lyonnais à Troyes. Un match durant lequel Lucas Paqueta a écopé d'un carton jaune parce qu'il a agacé un défenseur troyen après avoir réalisé un geste technique proche du sombrero. Et ça, Neymar ne l'accepte pas.

«Cette scène est très triste, prendre un carton jaune à cause d'un dribble... Le geste technique est une solution, peu importe où il est réalisé sur terrain et peu importe la minute à laquelle il est réalisé. C'est ce qui m'est arrivé la saison dernière. Et cette année, ça arrive à Paqueta. Sincèrement, je ne comprends pas les raisons. Le fameux "joga bonito" est terminé. Profitez tant qu'il est encore temps», a-t-il posté sur une story Instagram.