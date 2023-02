Real Madrid : Vinicius Jr fait mieux que CR7

La suite après cette publicité

Mardi soir, Vinicius Jr a sonné la révolte. Alors que le Real Madrid était mené 2 à 0, le Brésilien a égalisé grâce à un doublé avant notamment de délivrer une passe décisive à Karim Benzema (5-2). Encensé, l’international auriverde est chouchouté par les Merengues qui comptent sur lui plus que jamais. Dans une forme étincelante, le jeune joueur bluffe d’ailleurs son club.

Defensa Central explique que malgré la répétition des efforts et des matchs à haute intensité, Vinicius Jr tient une cadence infernale. «Ce n’est pas normal. Il est increvable», dit-on d’ailleurs de lui au centre d’entraînement du Real Madrid. Florentino Pérez et Antonio Pintus sont bluffés par son physique et le fait qu’il ne se blesse pas avec le jeu qu’il a. DC ajoute qu’au sein du club, le joueur épate et que même des éléments comme CR7 ou Gareth Bale n’avaient pas autant impressionné. Et pourtant, Cristiano Ronaldo était surnommé "la machine".

