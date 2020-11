Manchester United-Arsenal : les compositions officielles

Il semble déjà loin le temps où Alex Ferguson affrontait Arsène Wenger pour le titre. Cet après-midi, le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer reçoit l'Arsenal FC de Mikel Arteta, pour le compte de la 7e journée de Premier League. Une rencontre qui oppose des Red Devils (15e) qui cette saison et pour la première fois depuis 1972/73 n'ont remporté aucun de leurs trois premiers matchs de championnat à domicile, à des Gunners (12e) qui restent sur 3 défaites lors de leurs 4 derniers matches, toujours face à des équipes de haut de tableau (Liverpool, Manchester City, Leicester), leurs bêtes noires.

La suite après cette publicité

Pour ce choc, Ole Gunnar Solskjaer opte pour un 4-4-2 en losange. Marcus Rashford, Mason Greenwood et Bruno Fernandes sont chargés d'animer le secteur offensif. Paul Pogba évolue aux côtés de Scott Mc Tominay et Fred, alors que la défense composée de Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire et Shaw protégera David de Gea. En face, Mikel Arteta choisit d'aligner un 4-3-3, avec Leno dans le but, couvert par Bellerin, Gabriel, Holding et Tierney. Le milieu est occupé par Elneny, Partey et Saka, alors que devant Willian et Aubameyang entourent Lacazette.

Les compositions officielles :

Manchester United : de Gea - Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw - Fred, McTominay, Pogba, B.Fernandes - Rashford, Greenwood

Arsenal : Leno - Bellerin, Gabriel, Holding, Tierney - Elneny, Partey, Saka - Willian, Lacazette, Aubameyang