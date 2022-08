Tottenham prête Joe Rodon au Stade Rennais

La suite après cette publicité

Le coup d'accélérateur du Stade Rennais a porté ses fruits, à quelques jours du début de la nouvelle saison de Ligue 1 2022-2023. Les Rouge et Noir ont annoncé ce lundi l'arrivée du défenseur central gallois Joe Rodon (24 ans), prêté avec une option d'achat estimée à près de 20 millions d'euros par Tottenham.

«Le défenseur de Tottenham et international gallois de 24 ans Joe Rodon rejoint le Stade Rennais F.C. sous la forme d’un prêt pour une saison, avec option d’achat (...) Désireux de jouer l’Europe, en vue notamment de la prochaine Coupe du Monde, Joe Rodon va retrouver l’ambiance des bords de Vilaine, et un air celte qu’il connaît très bien, celui du Bro gozh ma zadoù, le même que l’hymne gallois», indique le communiqué des Bretons pour officialiser la 3ème recrue estivale, après Steve Mandanda et Arthur Theate.

Rennes, terre idéale pour enfin confirmer les espoirs ?

La formation entraînée par Bruno Genesio tient ainsi enfin un nouveau renfort dans un secteur de jeu décimé cet été. Nayef Aguerd ayant rejoint West Ham alors que le jeune Warmed Omari est actuellement en convalescence, Florian Maurice et ses équipes ont longtemps cherché les profils idéaux sans succès (Samuel Umtiti, Kim Min-Jae, Morato). Après l'arrivée de l'international belge Arthur Theate en provenance de Bologne vendredi, les Rennais réalisent un pari intéressant avec le joueur de Tottenham, lui aussi international gallois (27 capes).

Recruté en octobre 2020 par Tottenham, en échange d'un chèque de 12 M€ après avoir explosé avec son club formateur Swansea, Joe Rodon n'a jamais réussi à faire son trou avec les Spurs. Au cours de la saison 2021-2022, l'homme au mètre 92 n'a par exemple disputé que 10 rencontres toutes compétitions confondues (dont 4 de Premier League) sous les ordres de Nuno Espirito Santo puis d'Antonio Conte. Rennes lui offre ainsi une belle opportunité de lancer pleinement sa carrière du côté du Roazhon Park.