PSG-Nantes : hommage prévu pour Kylian Mbappé en cas de record

La suite après cette publicité

Il l’aura évidemment dans un coin de sa tête parce qu’il est un joueur spécial et un homme de records. Face à Nantes ce samedi (21h00), Kylian Mbappé aura l’opportunité de laisser un peu plus sa trace dans l’histoire du club parisien, et de dépasser Edinson Cavani au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG.

Double buteur le week-end dernier lors de la victoire écrasante face à l’OM (0-3), l’attaquant de 24 ans était devenu par la même occasion co-meilleur buteur du club de la capitale, égalant le «Matador» et ses 200 réalisations. Et selon L’Équipe, le PSG, conscient de l’attachement que porte son joueur à ce genre de performances, aurait préparé quelque chose pour marquer le coup en cas de nouveau but du Français ce soir. Reste à savoir sous quelle forme.

À lire

Les grosses révélations de Luis Suarez sur le départ de Neymar au PSG

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1 pour parier sur PSG - Nantes. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un doublé de Mbappé (cotée à 2,65) pour tenter de remporter 26,50€.