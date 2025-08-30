Angers annonce l’échec du dossier Labeau-Lascary et ne peut plus recruter personne !

La vente d’Estéban Lepaul à Rennes, aussi importante soit-elle (13,5 M€, plus 1,5 de bonus), ne va pas permettre à Angers de se mettre à l’abri financièrement, du moins pas dans l’immédiat. Ce samedi, le club de l’Anjou a publié un communiqué annonçant que le contrat de Rémi Labeau-Lascary, prêté par Lens, ne pouvait pas être homologué.

«Comme toute opération de transfert, cette dernière est étalée sur plusieurs exercices et ne permet donc pas, à ce stade, d’augmenter l’encadrement de notre masse salariale tel que fixé par la DNCG lors de l’examen de juin dernier, écrit le club concernant la vente d’Estéban Lepaul. C’est la raison pour laquelle – et malgré le départ d’Estéban Lepaul – le contrat de Rémi Labeau-Lascary n’a pu être homologué par la commission réunie spécialement hier en milieu d’après-midi, pas plus que n’aurait pu l’être celui de Steve Mounié ou de tout autre nouveau joueur. Le club poursuit néanmoins ses efforts pour maintenir le cap et préserver son équilibre, en travaillant à retrouver progressivement des marges de manœuvre. La DNCG accomplit sa mission de contrôle avec rigueur, et nous entretenons un dialogue constant avec elle dans l’intérêt supérieur d’Angers SCO.» Angers justifie ce couac par la crise économique traversée par le foot français. Le club aurait notamment dû percevoir 19 M€ de droits audiovisuels en 2024-2025, mais n’en a en réalité touché que 7 M€.