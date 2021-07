OM : on sait enfin où jouera Arkadiusz Milik la saison prochaine

La suite après cette publicité

L'OM est en feu. Il faudra évidemment attendre la fin de la saison prochaine pour émettre un vrai avis sur la réussite - ou non - du mercato phocéen, mais Pablo Longoria passe visiblement des nuits très courtes en ce moment. Après avoir annoncé Gerson, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi, Cengiz Under, Konrad de la Fuente ou Leonardo Balerdi (qui reste après son prêt), l'Espagnol devrait annoncer rapidement l'arrivée du défenseur de Santos Luan Peres.

Ce dernier a déjà utilisé ses réseaux sociaux pour annoncer sa future arrivée. Mais il y avait aussi d'autres dossiers un peu plus épineux à gérer, notamment celui d'Arkadiusz Milik. Dans un premier temps, les conditions du deal étaient un peu floues, puisque plusieurs médias italiens expliquaient que Naples avait encore son mot à dire concernant l'avenir du Polonais, auteur de 9 buts en 15 rencontres de championnat. Mais Pablo Longoria était vite monté au créneau pour démentir, et affirmer que c'est l'OM qui avait le contrôle du joueur.

Tout le monde l'apprécie en interne

Ce qui n'empêchait pas les rumeurs concernant son avenir d'aller bon train, avec des intérêts de clubs comme la Juventus et l'Atlético. Mais que les fans de l'OM se rassurent, du moins ceux qui apprécient l'ancien de Naples : il va rester à Marseille. C'est La Provence qui le dévoile ce samedi. Si l'idée d'une vente pour faire une plus-value et remplir les comptes avait été évoquée, Pablo Longoria veut construire l'équipe autour de lui.

Il veut ainsi en faire le joueur phare du système de Sampaoli, et tout porte à croire que l'animation offensive du coach argentin tournera autour de lui. Du côté de Marseille, tout le monde est convaincu par les six mois réalisés par le joueur depuis son arrivée au mercato, et il n'est donc pas question de s'en séparer. C'est avec d'autres joueurs que l'OM devra équilibrer ses comptes.