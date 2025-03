Nemanja Matic veut remporter la Ligue Europa avec l’OL

Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais affrontera le Steaua Bucarest en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Pour ce match aller, ce sont les joueurs de Paulo Fonseca qui se déplacent en Roumanie. Si cet adversaire semble à la portée des Lyonnais, un gros morceau pourrait les attendre en cas de qualification, puisque les Rhodaniens seraient alors opposés à la Real Sociedad ou à Manchester United. Mais cela ne semble pas effrayer Nemanja Matic, qui croit en une victoire finale.

Le milieu de terrain, qui a déjà disputé trois finales de Ligue Europa, a expliqué dans une interview pour L’Équipe que remporter la compétition était selon lui envisageable : « oui. Bien sûr. On a une bonne équipe et on joue un bon football : en y allant étape par étape, on peut la gagner. Il faut déjà éliminer Bucarest, et après on verra… Mais tout est possible. » L’aventure commence ce soir, à 18h45, pour les pensionnaires du Groupama Stadium.