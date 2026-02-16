Real Madrid : quand Camavinga taquine un journaliste français pour son espagnol

Petit moment de détente du côté de Real Madrid : à la veille d’un rendez-vous face à Benfica, Eduardo Camavinga a offert une séquence aussi spontanée qu’hilarante avec Medric Bouzermane, journaliste et rédacteur en chef de Le Journal du Real. En pleine interview, le milieu madrilène, sourire aux lèvres, interrompt gentiment son interlocuteur en lançant : « T’es français ? Vas-y, parle en français ! », déclenchant les rires autour d’eux. L’échange, capté sur vidéo, montre un Camavinga taquin mais surtout très détendu, loin de la tension habituelle d’avant-match.

La suite après cette publicité

La scène illustre parfaitement l’ambiance légère qui règne parfois en conférence de prese quand la pression retombe quelques minutes et que les joueurs remarquent un concitoyen. Avec cette blague complice et cette petite pique amicale sur l’accent espagnol du journaliste, le Français du Real a prouvé qu’il maîtrise aussi bien l’humour que le ballon. Un instant feelgood qui a rapidement circulé sur les réseaux, les supporters saluant la bonne humeur du joueur. De quoi lancer idéalement la journée médiatique madrilène avant le choc européen.