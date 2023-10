Équipe de France Espoirs, OL : la réponse de caractère de Rayan Cherki

La suite après cette publicité

Des Bleuets aux Bleus. Durant cette trêve internationale, Castello Lukeba et Malo Gusto ont été appelés par Didier Deschamps suite à plusieurs forfaits. Une belle récompense pour les deux anciens joueurs de l’Olympique Lyonnais, qui ont respectivement rejoint le RB Leipzig et Chelsea cet été (Malo Gusto avait signé l’hiver dernier mais il a terminé la saison à Lyon, ndlr). Comme eux, Rayan Cherki (20 ans) espère rejoindre prochainement Kylian Mbappé & co à Clairefontaine. Pour cela, il devra réaliser de bonnes prestations en club comme en sélection.

Un match XXL avec les Espoirs

Convoqué à nouveau par Thierry Henry en ce mois d’octobre, le joueur né en 2003 a montré des choses intéressantes face à la Bosnie Herzégovine le 13 octobre dernier. En effet, il avait marqué l’un des buts lors de la victoire 2 à 1. Titularisé hier face à Chypre lors d’un match comptant pour les qualifications à l’Euro 2025, le Lyonnais a été tout simplement monstrueux. Il a été dans presque tous les bons coups puisqu’il a été impliqué sur 8 des 9 buts marqués par les Espoirs lors de la victoire historique 9 à 0. Après avoir provoqué le but contre son camp d’Antoniou (13e), il a servi Elye Wahi qui a obtenu un pénalty transformé par Kalimuendo (30e). Cherki a aussi délivré des passes décisives à destination de Maghnes Akliouche (39e) et Mathys Tel (69e).

À lire

Vidéo : la performance historique des Bleuets choque les internautes

Il a également été buteur (65e, 80e). Remplacé peu après, le Lyonnais a réalisé un match presque parfait, lui qui aurait d’ailleurs pu s’offrir un triplé puisqu’il a touché le poteau à la 48e. Après la rencontre, tout le monde s’est levé pour le joueur de 20 ans. Son coéquipier en club et en sélection, Johan Lepenant a confié à son sujet : «il est heureux, il s’est éclaté, ça lui fait du bien, a rebondi son coéquipier en club. Il est bien derrière deux attaquants car il a de la liberté et ça lui permet de se retourner. Et quand Rayan se retourne, ça fait très mal. C’est sûr que des fois dans le match, il faut défendre, mais tant qu’il est décisif comme ça, ce n’est pas un problème !»

La suite après cette publicité

Il doit convaincre Grosso à Lyon

Le sélectionneur, Thierry Henry, a également été élogieux. « Rayan a fait du Rayan, tout simplement. Notre schéma et notre structure lui permettent de pouvoir s’exprimer, donc voilà. C’est un 10, et à chaque fois qu’il sera en Espoirs avec nous, il jouera 10. Après, il ne faut pas oublier les efforts énormes de Maghnes (Akliouche) pour défendre à côté, de Johann Lepenant qui a rééquilibré le milieu.» Le joueur, utilisé à son poste préférentiel comme il l’a souvent expliqué, montre un visage bien différent de celui affiché à Lyon. Malgré des qualités techniques évidentes, Cherki, qui tente d’apporter du danger, pêche souvent dans la finition.

Il ne fait pas toujours les bons choix, semblant parfois vouloir en faire trop. Mais difficile de le lui reprocher dans une équipe où beaucoup ne font pas le minimum espéré. Le joueur, qui avait la confiance de Laurent Blanc, doit gagner celle de Fabio Grosso qui l’a déjà placé sur le banc à deux reprises en trois matches. Thierry Henry n’y prête pas forcément attention. « Je ne vais pas entrer dans le débat. Il y a un coach, c’est lui qui gère ça. Ça serait mieux pour nous qu’il aille chercher plus de temps de jeu en club, mais moi je reste à ma place. » La balle est dans le camp de Cherki, dont on attend beaucoup à Lyon.