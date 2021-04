Thierry Henry et Alan Shearer, premiers joueurs intronisés au Hall of Fame de Premier League

Il y a plus d’un an maintenant, la Premier League avait décidé de créer son Hall Of Fame. Cette initiative, comme pour le basket américain, a pour but de rendre hommage aux joueurs qui ont brillé dans ce championnat. Seul le passage en Angleterre est pris en compte et les joueurs ne sont éligibles que s’ils sont à la retraite. Les deux premiers joueurs intronisés ont été dévoilés : Thierry Henry et Alan Shearer.

La suite après cette publicité

Il y a donc un Français dans les deux premiers joueurs récompensés par la Premier League. Thierry Henry, au côté d’Alan Shearer, aura son nom dans le Hall of Fame du championnat anglais. Le Français a marqué l’Angleterre lors de son passage à Arsenal. Il a notamment inscrit plus de 20 buts en Premier League lors de cinq saisons consécutives (2001 à 2006) et reste le meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal (228). Il sera accompagné de la légende anglaise Alan Shearer qui détient toujours le record du nombre de buts en Premier League avec 260 buts en 441 apparitions sur 14 saisons.