ESTAC - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après une semaine très mouvementée, marquée par la longue affaire Lionel Messi qui a conduit à la suspension de deux semaines de l’Argentin, le PSG veut reprendre de belles couleurs et rebondir suite à l’échec retentissant contre le FC Lorient, au Parc des Princes, le weekend dernier. Ce dimanche soir, les Parisiens se rendent dans la région du Grand Est pour y défier l’ESTAC sur la pelouse troyenne du stade de l’Aube, au cours de cette 34ème journée de Ligue 1. Les joueurs de Patrick Kisnorbo restent d’ailleurs sur une courte défaite face à l’OGC Nice (0-1) et espèrent grapiller quelques points dans leur mission maintien, alors actuellement classés à la 18ème position du championnat.

Du côté de Troyes, la tendance est à un dispositif habituel en 3-4-3 ou sa variante plus défensive en 5-4-1. Florian Tardieu et Renaud Ripart sont toujours blessés et absents. Les cages devraient vraisemblablement être gardées par Gauthier Gallon. En défense, l’axe serait composé, d’après les différentes presses, par Yoann Salmier, Adil Rami et Erick Palmer Brown. Un doute persiste néanmoins sur ce dernier puisque le jeune Tanguy Zoukrou pourrait prendre la place du central américain. Yasser Larouci camperait le flanc gauche, tandis que Thierno Baldé ou Andreas Bruus s’occuperait de l’aile droite. Au milieu, Xavier Chavalerin et Rominigue Kouamé sont annoncés titulaires derrière une attaque formée de Wilson Odobert et Rony Lopes avec en pointe Mama Baldé.

À lire

Ligue 1 : Lens s’offre l’OM et redevient dauphin du PSG

Zaïre-Emery et Ekitike titulaires ?

L’entraîneur parisien, Christophe Galtier devrait opter pour une formation en 3-5-2 face à l’ESTAC ce dimanche soir. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma va débuter dans les buts parisiens. Le trident défensif annoncé sera composé de Sergio Ramos, Danilo et Marquinhos. Sur le côté gauche, Juan Bernat est le seul à son poste dispositif, étant donné la blessure de Nuno Mendes. La surprise du chef se trouverait sur le flanc droit puisque c’est le jeune Warren Zaïre-Emery qui est attendu à un poste inhabituel pour combler la suspension de Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, Marco Verratti devrait tenir son rôle de sentinelle avec comme soutiens centraux Vitinha et Fabian Ruiz. Les lignes offensives seraient tenues par Kylian Mbappé et Hugo Ekitike. Ce dernier est annoncé pour remplacer Lionel Messi, suspendu par le club.

La suite après cette publicité

Le coup d’envoi est attendu pour 21h00 ce dimanche soir. Un choc important pour les deux équipes puisque bien que leur situation soit totalement opposée, les deux clubs jouent gros aujourd’hui avec cette 34ème journée, peut-être même leur fin de saison. Un point (ou plusieurs) pris par l’ESTAC serait un énorme coup dans le sprint final pour rester dans l’élite française, tandis que le PSG cherchera désespérément une victoire pour annihiler le succès lensois contre l’OM hier soir et ainsi reprendre six points sur son nouveau dauphin.