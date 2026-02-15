OM : un ancien joueur du loft s’exprime sur les départs de De Zerbi et Benatia

Présent en conférence de presse avec Sassuolo, Ismaël Koné a été interrogé sur la crise que traverse l’OM, son ancien club, secoué ces derniers jours par le limogeage de Roberto De Zerbi et l’annonce de la démission du directeur du football Medhi Benatia. Dans un contexte marseillais explosif avec des résultats décevants, des contestations des tribunes et des remous internes, le milieu a affiché un ton posé, contrastant avec l’agitation qui entoure actuellement la Commanderie.

« Oui, Marseille est un club de grande qualité, avec un public immense, et je pense qu’ils cherchent simplement à assurer la continuité. Tu sais, ce n’est pas facile après avoir déjà gagné une Ligue des Champions et connu des joueurs qui ont remporté le Ballon d’Or. Reconstruire une équipe n’est pas chose aisée, et je pense que c’est ce qu’ils essaient de faire. Je crois qu’ils pensaient que ces personnes étaient les bonnes pour eux, et malheureusement ça n’a pas fonctionné. Mais c’est le football, et je leur souhaite le meilleur et j’espère qu’ils gagneront à nouveau. Même pour De Zerbi. Pour moi, l’important c’est de progresser et de devenir le meilleur joueur possible. Alors je leur souhaite vraiment le meilleur et beaucoup de succès. »