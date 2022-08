Mercato : Leicester se prépare à une saignée XXL

La suite après cette publicité

Une vieille habitude. Quand vient l'heure du mercato, Leicester City sait que les meilleures écuries de Premier League viendront frapper à sa porte. Ces dernières années, Chelsea a acheté N'Golo Kanté, Danny Drinkwater et Ben Chilwell, Manchester City a délogé Riyad Mahrez et Manchester United a fait sauter la banque pour Harry Maguire. Des ventes qui ont permis à l'écurie anglaise de devenir une vraie machine à gagner des millions.

Wesley Fofana, un transfert record ?

Cet été encore, les Foxes, qui ont déjà laissé filer Kasper Schmeichel à Nice, se préparent à recevoir des offres importantes. La plus grosse devrait être pour Wesley Fofana (21 ans). L'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne est la priorité de Chelsea, qui souhaite un renfort supplémentaire en défense centrale après l'arrivée de Kalidou Koulibaly. Début août, la presse anglaise a parlé d'une proposition de 75 millions d'euros pour le joueur sous contrat jusqu'en 2027.

Mais c'est encore loin des exigences de Leicester, qui réclame 95 millions d'euros pour son roc défensif selon nos informations. Et on sait que le club anglais, où Brendan Rodgers a annoncé que le joueur n'était pas à vendre, sait se montrer ferme si jamais il n'a pas ce qu'il veut. Si les Blues venaient à payer la somme demandée, Fofana, qui s'est déjà entendu avec Chelsea, deviendrait le défenseur le plus cher du monde. Leicester compte aussi se remplir les poches avec une vente éventuelle de Youri Tielemans (25 ans).

Plusieurs Foxes courtisés

Le milieu belge, libre en 2023 et qui ne veut pas prolonger, intéresse Arsenal, mais aussi Manchester United depuis un bon moment. Mais les Gunners tardent à formuler une offre convaincante alors que la porte pourrait s'ouvrir contre un chèque de 37 millions d'euros. Mais Rodgers a rappelé à son sujet : «il n'y a rien eu pour lui, aucune offre, nous n'avons pas encore eu d'approche du club à ce sujet. Bien sûr, c'est dans un coin de sa tête, ce genre de scénario hypothétique, mais il ne veut pas non plus que les choses traînent en longueur».

Enfin, les Anglais pourraient également perdre Jamie Vardy d'ici au 31 août. En effet, The Athletic a révélé que Manchester United avait fait de lui sa priorité pour renforcer son attaque. Le média britannique ne sait pas si le joueur est intéressé par ce challenge après plusieurs années de bons et loyaux services à Leicester. Enfin, le club anglais a rejeté une offre de 47 M€ de Newcastle pour James Maddison et s'attend à des approches pour Boubakary Soumaré, qui intéresse Rennes selon nos informations. Leicester veut au moins 20 millions d'euros pour son milieu. La fin de mercato risque d'être agitée chez les Foxes.