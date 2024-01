Mercato : le Stade Rennais envoie balader l’OM

Le côté gauche de la défense devrait être le principal chantier de l’Olympique de Marseille cet hiver. Et pour cause, avant l’ouverture de ce mercato hivernal, Gennaro Gattuso réclamait déjà un latéral gauche. Ces derniers jours, on a également appris que Renan Lodi a de fortes chances de rejoindre l’Arabie saoudite, alors que nous vous avions également révélé en exclusivité un intérêt de Brentford pour le Brésilien. Ce n’est donc pas que d’un latéral dont a besoin l’écurie phocéenne, mais de deux joueurs à ce poste.

La suite après cette publicité

Deux cibles étaient sorties : Adrien Truffert, comme révélé en exclusivité par nos soins plus tôt cette semaine, ainsi que Josh Doig, latéral écossais du Hellas Vérone en Serie A. Dans le cas du Rennais, nous expliquions déjà qu’il s’agissait d’un dossier compliqué, mais pas impossible du tout. Seulement, le Stade Rennais vient de fermer la porte à un départ de son joueur de 22 ans à Marseille.

À lire

OM : un nouveau départ de poids confirmé

Stéphan ferme la porte

Après le duel entre l’écurie bretonne et l’OGC Nice samedi soir, Julien Stéphan a pris la parole. « Il n’y a aucun sujet Adrien Truffert. On a identifié des besoins sur ce mercato. Ce n’est pas pour en ouvrir d’autres qui n’étaient pas prévus », a ainsi lancé l’entraîneur du Stade Rennais dans des propos rapportés par RMC Sport. Le message est donc plutôt clair : l’Olympique de Marseille va devoir se tourner vers d’autres pistes. Surtout que Vérone pousse Doig vers Sassuolo, ce qui pourrait forcer Pablo Longoria à repartir sur deux nouvelles options pour le poste de latéral gauche.

La suite après cette publicité

Au passage, Stéphan a également confirmé que Kalimuendo ne partirait pas, lui qui était convoité en Bundesliga notamment : « Kalimuendo est Rennais. Il restera rennais et il va beaucoup nous apporter sur cette deuxième partie de saison ». Le Stade Rennais n’a donc clairement pas l’intention de s’affaiblir lors de ce marché des transferts hivernal…