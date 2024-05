Porto : c’est la guerre ouverte entre Sergio Conceição et André Villas-Boas

La plupart des clubs de Ligue 1 avancent sur le nom de leur prochain entraîneur. Haise à Nice, Still à Lens, Elsner à Reims… En attendant les officialisations. Pendant ce temps-là à l’OM, c’est le calme plat. Enfin presque, car le nom de Sergio Conceição revient avec insistance depuis quelques jours. Il est même devenu la priorité de la direction d’après nos informations. Le Portugais de 49 ans possède plusieurs qualités qui scieraient parfaitement à l’environnement olympien : expérience, connaissance de la Ligue 1, charisme, palmarès, polyglotte… Il n’a pas encore publiquement déclaré ses intentions pour la suite.

«Dans ma tête, mon avenir est déjà décidé. Je le communiquerai dans les prochains jours. Lors de la conférence de presse, j’ai voulu faire comprendre que la situation était bien définie et que j’avais déjà pris ma décision.» Si l’affaire tarde maintenant à se concrétiser, c’est que le technicien est enlisé dans un conflit plus large avec le FC Porto. Il a pris fait et cause pour le désormais ancien président Pinto Da Costa, battu aux dernières élections par André Villas-Boas. Un résultat auquel tout le monde s’attendait, y compris le patron historique du club, qui a prolongé le contrat de Conceição juste avant de quitter son poste. Une dernière boule puante pour son successeur.

AVB ne veut pas poursuivre avec Conceição

Résultat, alors qu’il arrivait en fin de contrat en juin, voilà le bail étiré jusqu’à 2028 ! Pas vache non plus, cet accord prévoit tout de même que la nouvelle direction peut rompre cet accord à moindres frais si les parties sont d’accord entre elles. «Je suis un employé du FC Porto, je vais m’asseoir avec André Villas-Boas. Nous allons voir ce que nous avons à dire pour le bien commun du FC Porto» déclarait alors Conceição. Seulement, la presse portugaise redoutait déjà l’issue de ce dossier. AVB souhaite arriver avec les hommes qu’il choisit, pas ceux de l’ancienne direction. C’est ce que confirme Record dans ses colonnes ce vendredi.

Durant une réunion il y a deux jours, Villas-Boas a exprimé son souhait à l’entraîneur de ne pas poursuivre ensemble. Il lui a même présenté les potentiels candidats à sa succession, des étrangers et Vítor Bruno, l’actuel adjoint de Conceição. La goutte de trop pour l’ancien entraîneur du FC Nantes. Les deux hommes travaillent ensemble depuis Olhanense… en 2011. Mardi dernier, Bruno l’avait prévenu de ne pas poursuivre avec lui dans son équipe technique. Il souhaite voler de ses propres ailes mais Conceição a surtout mal pris le fait qu’il soit l’un des favoris pour prendre sa place.

Conceição se sent trahi

D’après Record, il y voit aussi la main invisible d’Antero Henrique, jamais loin des affaires du FC Porto. Il ressent surtout de la trahison de la part de son ancien adjoint et de Villas-Boas. «Rupture totale» signale le quotidien portugais. Sérgio Conceição sait déjà comment tenir sa vengeance. Il n’est pas disposé à mettre fin immédiatement son contrat renouvelé il y a un mois et compte bien mettre des bâtons dans les roues de la nouvelle direction et de Vítor Bruno. Ce dernier, comme les autres assistants, ont également une dent contre lui. D’après A Bola, ils étaient furieux d’apprendre sa prolongation par Pinto Da Costa… sans eux…