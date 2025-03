OM : Roberto De Zerbi tire la sonnette d’alarme !

Ce premier match post-trêve devait être le premier d’un nouveau cycle vertueux pour l’OM. «C’est le match le plus important, parce que c’est le premier de la série, et parce qu’il faut retrouver la victoire», avait confié Roberto De Zerbi hier en conférence de presse. Ses propos sont manifestement tombés dans l’oreille d’un sourd, pas qu’un même. Cet après-midi face à des Rémois qui n’avaient plus gagné depuis 5 mois, ni même marqué en Ligue 1 depuis plus de 11 heures de jeu, les Marseilais ont basculé dans l’errance. Jamais leur rencontre n’a vraiment démarré, et à l’arrivée, le tarif est salé : une défaite 3-1 à Auguste-Delaune, et qui pourrait faire les bons comptes de Monaco ou Nice ce soir.

Sur le papier, cette trêve internationale semblait pourtant tomber à point nommé, alors que Marseille restait sur trois défaites sur ses quatre derniers matchs. Elle l’a été, mais pour une seule équipe, celle qui réalise un pas de géant dans sa course au maintien ce soir. Côté OM, difficile de relever un motif d’espoir au terme d’un match marqué par la blessure de Leonardo Balerdi, une production collective proche du néant, et un manque de personnalité criant des hommes appelés à se responsabiliser quand le bateau tangue. Après la rencontre, Roberto De Zerbi n’a évidement pas caché sa frustration : « Quatre défaites sur les cinq derniers matchs, ça ne marche pas bien. On n’a pas beaucoup de chance parce qu’on a des occasions, notamment celle de Gouiri. Par la suite, on prend un but un peu stupide alors que la défense était bien placée. Ça arrive dans le football, mais on doit réagir avec sérieux, et on veut tous être en Ligue des Champions. »

L’OM pourrait passer 3ème ce soir

Alors que l’OM voit sa deuxième place de plus en plus menacée, l’entraîneur italien a affiché son inquiétude face à la spirale négative de son équipe. « Tous les joueurs veulent jouer la Ligue des Champions avec le maillot de l’OM. Il faut comprendre pourquoi nous n’y arrivons plus. Je suis inquiet, oui, car nous enchaînons une quatrième défaite en cinq matchs. Mais j’ai toujours lutté, je ne fais pas de cadeau. » Un constat sans détour, qui appelle une réaction rapide des Phocéens sous peine de voir leurs ambitions européennes sérieusement compromises. Si l’OM reste bien 2e à l’issue du match d’aujourd’hui, le club olympien pourrait en effet perdre sa position alors que Monaco et Nice s’affrontent dans quelques heures.

Un constat partagé par Adrien Rabiot, qui n’a pas caché son agacement après cette nouvelle déconvenue. « Sur le plan comptable, cela fait mal, mais c’est surtout l’état d’esprit qu’on affiche. On a des objectifs, on en parle chaque week-end. Mais ce n’est pas suffisant. J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des Champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d’Europe et y jouer. C’est compliqué et je ne sais pas quoi dire », a-t-il lâché sur BeIN Sports*. Une remise en question qui devra donc vite se traduire en réaction sur le terrain.