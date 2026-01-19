Menu Rechercher
OL : Pavel Sulc raconte son sublime but

Lyon 2-1 Brest

Hier soir, Pavel Sulc a encore frappé avec un but inscrit dans un trou de souris face à Brest (2-1). Après la rencontre, le numéro 10 des Gones a évoqué son joli but face à la presse.

«Dominik Greif a rapidement joué et Afonso Moreira m’a donné un bon ballon. Après, le gardien était sur moi et je n’arrivais pas à trouver Moreira. Donc je me suis dit : "je fais quoi maintenant ?" Alors, j’ai tiré et ça s’est passé comme ça. Je jouais en tant qu’avant-centre, donc dans des matches comme ça, je dois marquer. J’étais content d’avoir marqué deux fois. Dommage que le deuxième but ait été annulé. Évidemment, le but c’est d’aller le plus loin possible en championnat. Si on gagne chaque match, on pourrait gagner le titre. On ne joue pas sans avoir l’envie de gagner.» Avec un Sulc à ce niveau, les Rhodaniens peuvent rêver plus grand.

