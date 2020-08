MU : l'incertitude plane toujours autour de l'avenir de Paul Pogba

Il ne lui reste plus qu’une seule année de contrat chez les Red Devils et pourtant il ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. En effet, Paul Pogba, un temps annoncé au Real Madrid ou encore au Paris Saint-Germain semblait avoir des envies d’ailleurs, mais depuis le regain de forme des siens, tout semble avoir changé. Qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions et actuellement dans le dernier carré de la Ligue Europa, les Mancuniens surfent sur une vague positive.

Selon Sky Sports, l’avenir du Français ne sera évoqué qu’à l’issue de cette compétition. Si les dirigeants devaient selon le média négocier un nouveau contrat avec le milieu de terrain français, rien n'est encore fait. Mais pour l’heure, les joueurs de Manchester United devront se défaire du FC Séville ce dimanche pour ainsi se qualifier en finale de cette Ligue Europa.