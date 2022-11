Coupe du Monde 2022 : l'Argentine respire enfin

Ce fut dur. Très dur même au vu de la première période. Mais c'est tout un peuple qui est soulagé, suite à la victoire de l'Albiceleste face au Mexique. Il faut dire que l'écurie entraînée par Lionel Scaloni s'était mise dans de beaux draps suite à cette défaite surprenante face à l'Arabie Saoudite et n'avait pas le droit à l'erreur contre le Tri. Lionel Messi et sa bande ont finalement fait le boulot non sans souffrir, s'imposant 2-0 face aux Mexicains, provoquant de sacrées réactions auprès du peuple argentin, toujours aussi passionné.

La suite après cette publicité

« Allez l'Argentine ! On reprend espoir ! », titre par exemple le quotidien Olé sur son site internet, alors que sur la une de son journal, le média fait un jeu de mot, titrant "Dos Mio", mêlant l'expression "Dios Mio" (mon Dieu) et les deux buts inscrits par les ouailles de Scaloni hier. « Respirez profondement. Relachez la tension. Laissez l'angoisse pour un autre moment. Ne pensez pas que l'anxiété et la souffrance ne reviendront pas, mais l'Argentine est en vie », peut-on lire dans le média sportif.

Un soulagement énorme

« Un triomphe qui ravive l'esprit de la sélection », écrit de son côté La Nacion. Pas d'enflammade, pas de plans tirés sur la comète, juste de la satisfaction et un regain d'espoir en vue des prochaines échéances de la sélection. De façon générale, c'est un grand sentiment de soulagement que l'on retrouve suite à ce match, qui a par ailleurs battu le record d'affluence de ce Mondial pour l'instant, avec 89.000 spectateurs qui ont assisté à la victoire de la bande de Lionel Messi. Le joueur du PSG est d'ailleurs, sans surprise, encore érigé en véritable idole et premier artisan de ce succès dans la presse locale.

🇦🇷⚽ Así viven el partido Scaloni y Aimar pic.twitter.com/SppMoxqUAH — Big Bang News (@bigbangnw) November 26, 2022

La réaction de Pablo Aimar, membre du staff de Scaloni, sur son banc de touche, a vite fait le tour des réseaux sociaux et symbolise bien à quel point ce match était important pour les Argentins. Dans les rues de Buenos Aires, de Mendoza, de Mar del Plata, de Rosario et bien encore, où on est en plein été, les supporters n'ont pas hésité à sortir pour fêter cette victoire et partager cette joie avec leurs concitoyens, chantant à la gloire de Lionel Messi et de ses partenaires. Une victoire face à la Pologne mercredi soir assurerait d'ailleurs la qualification et pratiquement la première place du groupe à l'Albiceleste.