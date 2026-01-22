Menu Rechercher
PSG : l’Atlético calme le jeu pour Kang-In Lee

Par Max Franco Sanchez
Kang-in Lee @Maxppp

Ces derniers jours, la presse espagnole insiste sur l’intérêt plus que prononcé de l’Atlético de Madrid pour Kang-In Lee, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Mais voilà que la radio Cadena COPE vient de jeter un petit coup de froid dans ce dossier…

Effectivement, le média précise que João Gomes (Wolves) est la seule piste sur laquelle travaillent vraiment les dirigeants colchoneros. L’intérêt pour le Sud-coréen du PSG existe bel et bien, mais les Madrilènes passeront à l’attaque uniquement dans le cas où il soit disponible à bas prix ou dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

