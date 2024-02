Real Madrid : Toni Kroos prêt à prendre 2 énormes décisions

Il a déjà 34 ans, mais il reste un joueur essentiel du Real Madrid. Si son acolyte Luka Modric, plus âgé, a déjà logiquement perdu en importance dans la rotation, ce n’est pas le cas de l’Allemand, qui est le sixième joueur le plus utilisé par Carlo Ancelotti comme l’indique Relevo. Surtout, le média dévoile que le joueur va devoir prendre deux grosses décisions. La première concerne son avenir en club. Le Real Madrid lui a proposé une année de contrat supplémentaire, et le journal indique que le milieu de terrain envisage sérieusement de l’accepter.

La suite après cette publicité

S’il venait à dire non, ça serait la retraite, puisqu’il ne souhaite jouer pour aucun autre club et veut vivre son après-carrière à Madrid. Puis, il y a la question de la sélection. En juillet 2021, Toni Kroos avait annoncé mettre fin à sa carrière internationale. Et maintenant, il songerait sérieusement à revenir pour disputer l’Euro 2024 avec l’Allemagne. Affaire à suivre…