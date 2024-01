CdF, OM : Gennaro Gattuso se méfie de Thionville Lusitanos

Dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France, l’OM défie Thionville Lusitanos (N3), ce dimanche. Un adversaire largement à la portée des Phocéens mais qui n’empêche pas Gennaro Gattuso de s’inquiéter. «Il faut respecter le match qui arrive contre Thionville. Ce ne sera pas facile face à une équipe qui a gagné neuf matchs de championnat, deux en Coupe, ils ont éliminé une équipe de L2, Nancy. Sinon, on risque de prendre un coup sur le tête. Il faut avoir la mentalité d’être à 100%, de vouloir souffrir et de l’aborder comme un match face à Lyon ou le PSG. Si on pense que ça va être une promenade de santé, ce sera un coup dur pour nous», a ainsi assuré le technicien italien en conférence de presse.

Plus tôt face aux journalistes, Jordan Veretout a, de son côté, assuré vouloir tout gagner avec l’OM. «La Coupe de France, ce n’est pas le trophée le plus facile mais le plus rapide à aller chercher. Dans une saison, on a des objectifs. En championnat on est bien revenus et notre but, c’est la C1. En Ligue Europa, on veut aller le plus loin possible et pourquoi pas la gagner. On est compétiteurs, on a envie de gagner des trophées. Ca passe par des étapes et il y en aura une dimanche». Le message est passé. Attention au piège.