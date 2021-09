PSG : Ander Herrera compare Pochettino et Bielsa

Durant sa carrière, Ander Herrera (32 ans) a connu quelques grands entraîneurs comme José Mourinho, Thomas Tuchel ou encore Marcelo Bielsa. Actuellement dirigé par Mauricio Pochettino au PSG, le milieu basque a joué au jeu des comparaisons entre les deux techniciens argentins. Le plus âgé est même l'un des mentors de son cadet puisqu'il l'a dirigé à Newell's entre 1990 et 1992 lorsque Pochettino était encore un jeune joueur. Son influence s'en ressent forcément estime Herrera, qui a lui joué sous les ordres d'El Loco à Athletic Bilbao de 2011 à 2013. D'après lui qui a parlé à Marca, les deux Argentins sont animés par une certaine obsession du football qu'ils parviennent à transmettre dans les clubs où ils passent.

«Ils sont unis par leur passion du football, à y réfléchir 24 heures sur 24. Tu les croises dans un couloir et tu vois qu'ils pensent sans cesse au jeu, ils ne s'arrêtent pas. Le football les absorbe. J'ai vu cela chez les deux et peut-être moins chez d'autres entraîneurs. Les autres savent comment se déconnecter davantage. On le voit aussi dans les heures qu'ils passent au centre d'entraînement. "Poche" et son équipe (Jesús Pérez, Toni Jiménez et Miguel D'Agostino) pensent toujours à l'avenir, à laisser un héritage au club où ils se trouvent. Ils l'ont déjà fait à Tottenham, qui était un club sympa, qui ne dérangeait pas le top 5, et maintenant, ça se bat pour les titres. Pochettino a changé l'histoire de ce club car maintenant il dérange les plus grands.»