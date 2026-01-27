Franck Haise est déjà courtisé par un grand club français

Un mois après son départ de l’OGC Nice avec pertes et fracas, Franck Haise pourrait très rapidement reprendre du service. Et ce n’est pas auprès de la Tunisie, lui qui a été contacté par la fédération pour prendre en main la sélection après la CAN, mais par un grand club français, dans le dur ces dernières semaines. D’après L’Équipe, le technicien de 54 ans est actuellement sollicité par l’AS Saint-Étienne.

La suite après cette publicité

Haise possède plusieurs avantages aux yeux du bord stéphanois. Il est actuellement libre, conserve une cote élevée après ses années de succès à Lens, et connaît bien le championnat de Ligue 2 pour être à l’origine de la remontée des Sang et Or dans l’élite en 2020. Aussi, il a la réputation de vouloir faire jouer ses équipes, qu’elles soient protagonistes des matchs, un élément non négligeable quand on dirige des Verts avec le plus gros budget du championnat.

Haise à la lutte avec Montanier

Les moyens ne font pas tout. Ils peinent à enchaîner les résultats depuis le début de la saison. Redescendus à la 5e place, la dernière qualificative pour les play-offs de fin de saison, à la suite de leur défaite sur la pelouse de Reims samedi dernier, ils commencent à sentir le vent tourner dans le mauvais sens dans leur objectif de remontée immédiate. Eirik Horneland est en train de perdre les derniers crédits qu’il lui reste.

La suite après cette publicité

Si le Norvégien est toujours en poste, c’est parce que la direction n’a pas réussi à convaincre un entraîneur étranger cherché en MLS. Kilmer, le groupe canadien propriétaire du club forézien, s’est donc tourné vers le marché français et a coché deux noms. Le concurrent de Franck Haise se nomme Philippe Montanier. Les deux entraîneurs se connaissent bien puisque le premier avait pris la place du second à Lens alors qu’il n’était que le coach de la réserve. Montanier est, lui aussi, libre depuis qu’il a quitté Toulouse en juin 2023. Il a été gardien de l’ASSE à la fin de sa carrière de joueur et a connu plusieurs expériences de coach en L2.