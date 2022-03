Paul Pogba ne dit pas non au PSG

Paul Pogba, comme ses partenaires chez les Bleus, a rejoint Clairefontaine en début de semaine pour le stage en marge des matchs amicaux face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Le Français vit une saison compliquée avec Manchester United. Blessé, sur le banc, ou positionné à un poste qui n'est pas le sien dans un club qui ne remporte aucun trophée, le Français devrait vraisemblablement faire ses bagages à la fin de la saison afin de se relancer avant la Coupe du Monde. Serait-il tenté par une arrivée à Paris, où il retrouverait Kylian Mbappé ? «Pourquoi pas? C’est toujours bon de jouer avec des coéquipiers en équipe de France et en club», a-t-il répondu au Figaro.

La suite après cette publicité

Amer au moment de faire le bilan de son parcours à United, le champion du Monde 2018 sait en tout cas ce qu'il veut pour la suite de sa carrière, remporter des trophées : «continuer à gagner, à progresser, et rattraper ces années où je n’ai pas pu gagner de trophées. Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées», a-t-il avoué au Figaro.