Bayern Munich : Leroy Sané et Serge Gnabry sous le feu des critiques !

Au Bayern Munich tout va très vite, que ce soit dans l’aspect positif ou négatif. Une situation loin d’être anodine pour Leroy Sané et Serge Gnabry. Les deux joueurs qui ont l’habitude d’alterner les hauts et les bas avec le Rekordmeister ne sont pas étrangers à cette situation. Cependant, ils sont actuellement tous les deux au creux de la vague et particulièrement ciblés. Tous les deux remplaçants contre l’Union Berlin lors d’un match aux allures de tournant de la saison, les deux joueurs ont vu leur équipe s’imposer 3-0 et ont eu un rôle secondaire. Serge Gnabry a disputé 25 minutes tandis que Leroy Sané a passé seulement 12 minutes sur les terrains. Une méforme qui dure en 2023. Alors que Thomas Müller revient bien et que Kingsley Coman, Jamal Musiala et Eric-Maxim Choupo-Moting sont performants, les deux ailiers connaissent des vraies difficultés. Surtout que Sadio Mané est lui aussi revenu sur les terrains.

Une réaction est attendue de la part des deux joueurs surtout que ces derniers disposent de sacrés émoluments (20 millions d’euros annuels pour Sané et 19 millions d’euros annuels pour Gnabry qui a récemment prolongé). Depuis le début de l’année 2023, Serge Gnabry a disputé 9 matches pour un temps de jeu inférieur à 41 minutes par rencontre et il a marqué 1 but et délivré 1 seule offrande. Pour Leroy Sané, le bilan est également assez pauvre. Il a aussi disputé 9 matches, pour un temps de jeu supérieur à 67 minutes. S’il a plus joué, il n’a pas été beaucoup plus en évidence avec 2 buts et 0 offrande depuis la Coupe du monde. Un bilan moyen qui est pointé du doigt, mais pas seulement. L’attitude des deux joueurs irrite particulièrement en interne.

Sané le retardataire et Gnabry le top model

Selon Sport Bild, les deux joueurs ont d’ailleurs encore manqué une belle occasion de marquer des points ce lundi à l’entraînement et ils devraient normalement être sur le banc contre Stuttgart samedi prochain pour le dernier match avant de recevoir le Paris Saint-Germain. Leroy Sané a fait preuve de nonchalance et a réalisé un entraînement de faible qualité qui a particulièrement surpris les médias allemands. Au-delà du niveau affiché lors de cet entraînement ouvert au public, le joueur a fait preuve d’une mauvaise humeur. D’ailleurs, il a récemment manqué le départ en bus pour défier le Borussia Mönchengladbach (défaite 3-2) et a été plusieurs fois en retard à l’entraînement.

Le média allemand poursuit en expliquant que Serge Gnabry a livré un entraînement correct pour sa part à défaut d’être brillant. Cependant, plusieurs comportements en dehors des terrains de la part de l’attaquant allemand sont sujets à critiques. Ainsi, le soin jugé trop important donné à Serge Gnabry à ses coupes de cheveux agace les dirigeants bavarois. De plus, le directeur sportif Hasan Salihamdzic l’a cartonné pour être allé à la fashion week à Londres alors qu’il n’avait pourtant pas enfreint de règles : «c’est de l’amateurisme, exactement ce que le Bayern n’est pas. Un jour libre, c’est fait pour se reposer, pour pouvoir se donner à fond pour le match suivant.» Le torchon brûle autour de Leroy Sané et Serge Gnabry et les deux joueurs seraient inspirés de vite réagir…