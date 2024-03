OM : le communiqué incendiaire du FC Nantes !

Au lendemain du choc opposant l’OM et le FC Nantes (2-0), dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1, la direction des Canaris exigent des réponses après de nombreuses actions polémiques et des décisions arbitrales plus que litigieuses durant la rencontre. Le club nantais crie au scandale. Au-delà du score, c’est surtout une décision arbitrale qui a particulièrement agacé l’ensemble du groupe canari : une main dans la surface olympienne de Chancel Mbemba, qui n’a pas été revu par le VAR.

«A la suite de la rencontre de la 25eme journée contre l’Olympique de Marseille et à de nouvelles erreurs d’arbitrage, le FC Nantes souhaite obtenir des explications claires de la Direction de l’arbitrage. Le club demande par ailleurs la communication des échanges entre le VAR et M.Letexier suite à la faute évidente non sifflée commise sur Moses Simon (36e minute) ainsi que sur la succession de mains commises dans la surface de réparation olympienne (50e minute)», est-il écrit dans le communiqué officiel.