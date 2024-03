Ligue 1 : le FC Nantes crie au scandale face à l’OM !

Devant son public du Vélodrome, l’Olympique de Marseille a enchaîné une troisième victoire de suite et se rapproche maintenant des places européennes après avoir battu le FC Nantes (2-0). De son côté, le club nantais vit une période plus compliquée puisqu’il est maintenant en position relégable, à la 16e place. Mais au-delà du score, c’est surtout une décision arbitrale qui a particulièrement agacé l’ensemble du groupe canari : une main dans la surface olympienne de Chancel Mbemba, qui n’a pas été revu par le VAR.

La suite après cette publicité

Au micro de Prime Video, l’expérimenté Moussa Sissoko (34 ans) a fait part de sa frustration. «On a fait un match cohérent face à Marseille, mais on n’est pas épargné par les décisions arbitrales. Ce n’est pas la première fois. On a vu les images en première mi-temps, il y a penalty. En deuxième aussi avec plusieurs mains. Si c’est contre nous, c’est sifflé. On a eu des penaltys pour moins que ça, c’est frustrant. Il faut quand même souligner le bon état esprit de l’équipe. Aujourd’hui ça a joué énormément sur le score. Je sais pas ce qu’on doit faire de plus pour avoir des penaltys», a-t-il d’abord lâché.

À lire

OM - Nantes : le soulagement de Jean-Louis Gasset

L’énorme coup de gueule de Waldemar Kita

Avant d’être rejoint par son entraîneur Jocelyn Gourvennec. «On a pris la main sur la deuxième mi-temps, on ne doit pas perdre ce match (…) Je vais mettre le doigt dessus. Quand je revois les deux situations, le penalty non sifflé en première période sur Simon et la quadruple main dans la surface marseillaise… Pape Gueye n’a pas de position naturelle pour sortir le ballon qui aurait fini dans le but, c’est incompréhensible. La VAR est une énigme cette saison, je ne comprends pas cela. Je ne parle même pas du carton jaune scandaleux que j’ai pris».

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Marseille 39 25 14 10 9 6 40 26 16 Nantes 25 25 -15 7 4 14 23 38

Mais ce sont surtout les propos du président nantais, Waldemar Kita, qui ont alerté. Dans le couloir du Vélodrome, l’homme d’affaires s’en est directement pris au trio arbitral. «LA VAR, ça existe ? On en a marre à la fin. Toutes les télévisions parlent de cela. C’est incroyable de voir cela ! La nouvelle technologie, elle ne sert à rien. Non, mais sincèrement, il y en a marre, merde. Il faut gueuler quoi, face à des mecs qui nous regardent mal en plus», a-t-il lâché, capté par des micros de Prime Video. La frustration est grande à Nantes…