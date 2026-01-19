OL : Endrick est choqué par le Groupama Stadium

Hier soir, Endrick (19 ans) a découvert l’ambiance du Groupama Stadium à l’occasion de la réception du Stade Brestois (2-1). Et on peut dire que le joueur qui appartient au Real Madrid a été impressionné.

«C’est un sentiment incroyable. J’ai vu le stade, sa taille. J’ai réalisé à quel point il était grand. Je n’aurais jamais imaginé jouer ici devant autant de monde. Le public était formidable aujourd’hui (hier). Ils n’ont pas arrêté de crier et de chanter. C’était le match idéal. Le stade était incroyable. J’ai eu la chance de le visiter avant de jouer mes premières minutes avec mon équipe.»