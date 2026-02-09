Nouveau Drogba, 60M€, validé par Mourinho, suivi par le PSG : le phénomène Anisio Cabral s’empare de Benfica

Bien qu’invaincu en championnat, Benfica connaît un exercice compliqué. Troisième du championnat à six points du leader, le FC Porto qui affronte le Sporting CP ce soir et peut prendre un peu plus le large, le club désormais coaché par José Mourinho va néanmoins mieux. Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions de justesse, le club lisboète est en train de révéler plusieurs jeunes talents avec le coach portugais. Alors que le latéral Sidny Lopes Cabral (23 ans) gagne en protagonisme tandis que Daniel Banjaqui (17 ans) a eu aussi du temps de jeu, Anisio Cabral (17 ans) prend également plus de place dans l’équipe. Formé à Benfica qu’il a rejoint en 2016, l’attaquant sort d’une incroyable Coupe du monde U17 probante où il a inscrit 7 buts (deuxième meilleur buteur derrière Jonathan Moser et ses 8 pions) et obtenu le sacre contre l’Autriche (1-0) avec une génération brillante (Duarte Cunha, Mauro Furtado, Mateus Mide …).

La suite après cette publicité

Déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain et de son directeur sportif Luis Campos alors qu’il n’avait pas encore débuté en professionnel, ce profil puissant (1m93) avait tout pour séduire et le 25 janvier dernier, son coach José Mourinho l’a lancé contre Estrela de Amadora. Participant à une victoire 4-0, il a marqué quelques secondes après son entrée en jeu. Ce dimanche contre Alverca (2-1), il a de nouveau marqué quelques secondes après son entrée en jeu. Des entrées payantes qui lui permettent de s’affirmer comme la doublure de Vangelis Pavlidis et lui permettent d’avoir un ratio fou avec une moyenne d’un but toutes les 10 minutes (2 réalisations en 3 matches). Des débuts marquants pour le talent portugais qui est d’ailleurs le plus jeune joueur à marquer pour Benfica depuis un certain Fernando Chalana en 1976.

Le nouveau Didier Drogba

Crevant l’écran, Anisio Cabral est dans toutes les têtes ce lundi au Portugal. «Il était, sans aucun doute, la star de ce match Benfica-Alverca. D’abord, parce qu’il a décidé de la rencontre. Ensuite, parce qu’il l’a fait dès son premier ballon touché, reprenant de la tête, avec une maîtrise parfaite, un centre venu de la gauche signé Samuel Dahl, après une course difficile sous pression. Anísio, auteur d’un but magnifique contre Estrela da Amadora alors que Benfica menait déjà 3-1 et que la victoire était assurée, était cette fois-ci appelé par Mourinho pour cette rencontre enflammée entre Benfica et Alverca. Le « Special One » lui avait confié la responsabilité de décider du sort du match, et le jeune homme de 17 ans n’a pas déçu son entraîneur. Cela a également confirmé que Benfica a besoin de deux attaquants face aux équipes très défensives. Le but de la victoire est intervenu alors que Pavlidis et Anísio étaient simultanément sur le terrain», a d’ailleurs commenté à son sujet A Bola qui lui a donné la note de 8 et le statut d’homme du match malgré 5 minutes disputées.

La suite après cette publicité

Séduit par sa nouvelle pépite, son coach José Mourinho n’a pas manqué de le comparer à la légende ivoirienne Didier Drogba qu’il avait sous ses ordres à Chelsea même s’il attend encore un peu plus : le potentiel est là : «le physique, le jeu dos au but, les appels en profondeur… Il a beaucoup de qualités, dos au but, qui rappellent un joueur que j’ai eu, vraiment très similaires. Il me fait penser à Drogba dos au but… sauf que Drogba, sur cinq centres, a marqué cinq buts de la tête. Vous allez rire et me traiter d’idiot, mais son jeu de tête laisse à désirer. Vu son physique, c’est un aspect qu’il doit vraiment travailler. Il a marqué deux buts de la tête, mais je pense que c’était un miracle. Nous allons bien le gérer, comme nous le faisons avec les autres qui ont déjà intégré l’équipe première. Il doit continuer à travailler et à progresser.» Ne voulant pas le surexposer trop vite, José Mourinho a confié qu’il allait gérer son temps de jeu pour que le joueur sous contrat jusqu’en juin 2027 ne soit pas le centre de l’attention. Voulant le prolonger pour le blinder, Benfica lui a déjà fixé une clause libératoire de 60 millions d’euros. Les Aguias peuvent déjà se frotter les mains avec leur dernière trouvaille.