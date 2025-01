Qui est le Neom SC, le nouveau riche ambitieux du football saoudien

En Arabie saoudite, c’est une histoire de gros sous. Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo à l’hiver 2023, la Saudi Pro League est devenue une nouvelle puissance du football international. Détenus par le Fonds d’investissement public (PIF) saoudien, les clubs d’Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli et Al-Ittihad ont recruté à tour de bras pour construire des équipes ambitieuses. Ainsi, Neymar, Malcom et Joao Cancelo ont rejoint Al-Hilal, Al-Nassr compte Sadio Mané, Marcelo Brozovic et Cristiano Ronaldo dans ses rangs, Al-Ahli est le club de Riyad Mahrez, Roberto Firmino et Franck Kessie quand Al-Ittihad dispose de Moussa Diaby, N’Golo Kanté et Karim Benzema. Depuis cet été, un autre acteur est également arrivé avec Al-Qadsiah. Promu de deuxième division, le club détenu par Aramco, une société publique saoudienne de pétrole et de gaz naturel, s’est offert Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marseille), Ezequiel Fernandez (Boca Juniors) ou encore Nacho Fernandez (Real Madrid) lors d’un mercato à plus de 80 millions d’euros. Le promu est troisième de la Saudi Pro League.

La suite après cette publicité

Les cadors de la Saudi Pro League pourraient d’ailleurs voir débarquer un autre concurrent ambitieux la saison prochaine avec le Neom SC. Situé dans la province de Tabuk, Neom est une ville futuriste que souhaite construire l’état saoudien dans son grand projet Saudi Vision 2030, qui souhaite ainsi diversifier l’économie du pays pour le rendre indépendant de sa grosse puissance pétrolière. Le projet appelé "The Line" a pour but de sortir de terre deux gratte-ciels immenses de 500 mètres de haut sur 200 mètres de large et qui s’étendront sur… 170 kilomètres. Voulant accueillir 1,2 million d’habitants en 2030 et 9 millions de personnes en 2045, le gouvernement saoudien a prévu des dépenses XXL dépassant les 500 milliards de dollars dans ce projet. Evidemment le football en fait partie et le gouvernement s’est activé lors du grand chamboulement de la Saudi Pro League. Ainsi, le club de troisième division d’Al-Suqoor basé à Tabuk a été transformé en Neom Sports Club. En 2022, le club a été champion de quatrième division et a remporté la troisième division la saison dernière.

Le Neom SC joue la montée en SPL

Promu, le Neom SC s’est renforcé en conséquence pour monter en Saudi Pro League et l’a fait intelligemment. Recrutant ainsi en mai dernier le coach brésilien Péricles Chamusca, qui a eu d’excellents résultats avec Al-Faisaly, Al-Hilal, Al-Shabab et Al-Taawoun, le club a déboursé plus de 17 millions d’euros sur des joueurs rompus aux joutes de la Saudi Pro League avec les expérimentés Romarinho (33 ans) et Ahmed Hegazy (33 ans), qui ont été champions en 2023 avec Al-Ittihad. Même son de cloche avec les arrivées de Salman Al-Faraj (34 ans) et Mohammed Al-Burayk (31 ans), internationaux saoudiens arrivés d’Al-Hilal où ils ont été champions de Saudi Pro League l’an dernier. Les jeunes espoirs Abdulmalik Al-Oyayari (20 ans) et Muhanad Al-Saad (21 ans) sont arrivés d’Al-Taawoun et d’Al-Ettifaq alors qu’ils auraient pu jouer les premiers rôles en SPL. À noter aussi l’arrivée du buteur sénégalais Mbaye Diagne grand artisan de la montée d’Al-Qadsiah l’an dernier. Un savoureux mélange qui se traduit bien sur les terrains.

La suite après cette publicité

Leader de la deuxième division saoudienne avec deux longueurs d’avance sur son premier poursuivant, Neom SC est dans les clous pour réussir son pari. Dès lors, le club commence déjà à anticiper une éventuelle promotion. Proche de recruter l’égyptien Zizo du Zamalek l’été dernier, le Neom SC est maintenant proche de recruter Saïd Benrahma de l’Olympique Lyonnais, comme nous vous en informions ces dernières heures. Pas encore assez légitime vu son statut de club de deuxième division, le Neom SC n’évolue pas dans la ville dont l’équipe porte le nom puisqu’elle n’existe pas encore. Une identité faible et un projet encore en construction qui va nécessiter du temps et/ou de l’argent pour être pris au sérieux. Pour autant, les ambitions seront grandes pour cette équipe qui a notamment pour projet un nouveau stade de 46 000 places, dont la construction doit débuter en 2027 et s’achever en 2032, en vue de la Coupe du monde 2034. Il sera situé à 350 mètres du sol. Hors-sol et extravagant, le projet Neom SC n’a pas fini de faire parler…